Цена бензина Аи-95 вновь обновила исторический максимум
Биржевая цена бензина марки «Премиум-95» в очередной раз установила рекорд, сообщает ТАСС.
По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, стоимость топлива в ходе торгов выросла на 0,32% и достигла отметки 60 570 рублей за тонну.
Бензин «Регуляр-92» также подорожал. Его стоимость увеличилась на 0,66%, до 56 981 рубля за тонну. Не отстаёт и дизтопливо - 50 424 рублей за тонну (+0,44%).
Предыдущий исторический максимум стоимость бензина Аи-95 установила 23 сентября, когда цена топлива составила 60 378 рублей за тонну.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+21 379 / сут.
Умерли
202 тыс.+828 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+15 828 / сут.
- Деятельность саентологов признали нежелательной в России
- Цена бензина Аи-95 вновь обновила исторический максимум
- Бывшего вице-премьера Крыма обвинили в хищении
- В Санкт-Петербурге продлили ограничительные меры по коронавирусу
- Бутырская прокомментировала отказ Трусовой от участия в Кубке России
- Миллиардер Галицкий признался болельщикам «Краснодара», что болен
- «Очередь не доходит». Машков не будет депутатом Госдумы
- Билборд с Полиной Гагариной появился на Таймс-сквер
- Эрдоган заявил, что ждёт от России изменения подхода к Сирии
- Жириновский отказался уже от четырех депутатских мандатов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru