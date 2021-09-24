Цена бензина Аи-95 вновь обновила исторический максимум

Биржевая цена бензина марки «Премиум-95» в очередной раз установила рекорд, сообщает ТАСС.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, стоимость топлива в ходе торгов выросла на 0,32% и достигла отметки 60 570 рублей за тонну.

Бензин «Регуляр-92» также подорожал. Его стоимость увеличилась на 0,66%, до 56 981 рубля за тонну. Не отстаёт и дизтопливо - 50 424 рублей за тонну (+0,44%).

Предыдущий исторический максимум стоимость бензина Аи-95 установила 23 сентября, когда цена топлива составила 60 378 рублей за тонну.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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