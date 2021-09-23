Цена бензина Аи-95 снова достигла рекордной отметки
Биржевая цена бензина марки «Премиум-95» обновила исторический максимум, сообщает ТАСС.
По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, в ходе торгов стоимость топлива выросла на 0,34% - до 60 378 рублей за тонну.
Кроме того, на 0,72% подорожал бензин «Регуляр-92», стоимость которого составила 56 609 рублей за тонну, а также дизтопливо - до 50 204 рублей за тонну (+0,27%).
Предыдущий рекорд стоимость бензина Аи-95 установила 22 сентября, когда цена топлива составила 60 176 рублей за тонну.
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