Биржевая цена бензина Аи-95 снова обновила исторический максимум
Цена бензина марки «Премиум-95» по территориальному европейскому индексу увеличилась на 0,6%, сообщает ТАСС.
По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, стоимость тонны топлива достигла отметки 60 176 рублей, что является историческим максимумом.
Также отмечается рост стоимости бензина Аи-92 - на 0,2%, до 56,21 тысяч рублей за тонну. Дизельное топливо стало дороже на 0,1% - стоимость тонны составила 50,07 тысяч рублей.
Ранее заместитель премьер-министра РФ Александр Новак заявил, что в правительстве России не видят никаких рисков возможного значительного подорожания бензина этой осенью, наблюдается тренд на восстановление рынка.
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