ЦБ спрогнозировал значительное ускорение инфляции в России
Годовая инфляция в России снизится в апреле, а затем существенно ускорится. Такой прогноз содержится в материалах Центробанка РФ.
В регуляторе объяснили, что после апреля из расчета годовой инфляции будут выходить низкие значения второй половины 2022 года. Из-за этого показатель будет повышаться, уточнили аналитики ЦБ.
В базовом сценарии годовая инфляция составит 5-7%. В 2024 году показатель будет находиться вблизи 4%.
Дальнейшее ослабление рубля приведет к ускорению роста цен, заявил в беседе с «Радиоточкой НСН» бывший глава Центробанка Сергей Дубинин. По его мнению, текущий курс оптимален для бюджета страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru