ЦБ спрогнозировал значительное ускорение инфляции в России

В регуляторе объяснили, что после апреля из расчета годовой инфляции будут выходить низкие значения второй половины 2022 года. Из-за этого показатель будет повышаться, уточнили аналитики ЦБ.

В базовом сценарии годовая инфляция составит 5-7%. В 2024 году показатель будет находиться вблизи 4%.

Дальнейшее ослабление рубля приведет к ускорению роста цен, заявил в беседе с «Радиоточкой НСН» бывший глава Центробанка Сергей Дубинин. По его мнению, текущий курс оптимален для бюджета страны.

