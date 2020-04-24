ЦБ спрогнозировал падение ВВП России до 6% в 2020 году

Однако уже в следующем году, согласно прогнозу, начнется восстановительный рост: на 2,8-4,8 процента в 2021-м и на 1,5-3,5 процента в 2022 году. При этом в прогноз ЦБ заложена средняя цена на нефть марки Urals в размере 27 долларов за баррель в 2020 году с последующим повышением до 35 и 45 долларов в 2021 и 2022 годах соответственно.



Годовая инфляция по итогам текущего года ожидается на уровне 3,8-4,8 процента, в дальнейшем стабилизируется на уровне 4 процентов.



Сегодня же Центробанк России понизил ключевую ставку до 5,5%. На эту отметку страна вышла впервые с 2014 года, отмечает РИА ФАН.

