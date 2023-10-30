ЦБ: Склонность россиян к сбережению в октябре достигла максимума с марта
Склонность россиян к сбережению в октябре повышалась второй месяц подряд и достигла максимума с марта текущего года. Такие данные следуют из материалов Центробанка.
Отмечается, что доля респондентов, которые предпочитают откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, выросла до 55,3%. Вместе с тем указывается, что доля тех, кто предпочитает тратить свободные деньги, сократилась до 25,4%.
Ранее, 24 октября, Банк России сообщил, что базовый уровень доходности по рублевым вкладам в ноябре 2023 года составит 12,27% годовых, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru