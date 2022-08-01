ЦБ РФ: предпосылки для деноминации отсутствуют

По его словам, проводимая регулятором модернизация банкнот преследует другие цели – сделать купюры более качественными, более долговечными и защищенными.

Напомним, Центробанк России назвал по 11 символов и достопримечательностей Приволжского и Уральского округов, из которых сделает финальный выбор для размещения на модернизированных банкнотах в одну и пять тысяч рублей.

