ЦБ РФ: предпосылки для деноминации отсутствуют
Экономические предпосылки для деноминации в России отсутствуют, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя председателя Банка РФ Сергея Белова.
По его словам, проводимая регулятором модернизация банкнот преследует другие цели – сделать купюры более качественными, более долговечными и защищенными.
Напомним, Центробанк России назвал по 11 символов и достопримечательностей Приволжского и Уральского округов, из которых сделает финальный выбор для размещения на модернизированных банкнотах в одну и пять тысяч рублей.
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