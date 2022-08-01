ЦБ РФ: предпосылки для деноминации отсутствуют

Экономические предпосылки для деноминации в России отсутствуют, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя председателя Банка РФ Сергея Белова.

Экономист назвал сроки деноминации рубля

По его словам, проводимая регулятором модернизация банкнот преследует другие цели – сделать купюры более качественными, более долговечными и защищенными.

Напомним, Центробанк России назвал по 11 символов и достопримечательностей Приволжского и Уральского округов, из которых сделает финальный выбор для размещения на модернизированных банкнотах в одну и пять тысяч рублей.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:ЭкономикаЦентробанк
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