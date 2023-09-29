ЦБ продлил на полгода ограничения на вывод средств за рубеж
29 сентября 202309:50
Центробанк выпустил заявление, согласно которому ограничения на вывод для россиян сохранятся до 31 марта 2024 года.
Также сохраняются лимиты на перечисления через системы денежных переводов - за месяц не более 10 тысяч долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте.
При этом работающие в России нерезиденты могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы.
Накануне китайская платежная компания Helipay начала переговоры по запуску расчетов с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru