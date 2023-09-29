ЦБ продлил на полгода ограничения на вывод средств за рубеж

Центробанк выпустил заявление, согласно которому ограничения на вывод для россиян сохранятся до 31 марта 2024 года.

Криптовалютная биржа Binance объявила об уходе из России

Также сохраняются лимиты на перечисления через системы денежных переводов - за месяц не более 10 тысяч долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте.

При этом работающие в России нерезиденты могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы.

Накануне китайская платежная компания Helipay начала переговоры по запуску расчетов с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:ДеньгиЦентробанк

Горячие новости

Все новости

партнеры