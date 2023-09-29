ЦБ продлил на полгода ограничения на вывод средств за рубеж

Также сохраняются лимиты на перечисления через системы денежных переводов - за месяц не более 10 тысяч долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте.

При этом работающие в России нерезиденты могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы.



Накануне китайская платежная компания Helipay начала переговоры по запуску расчетов с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

