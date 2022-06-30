ЦБ презентовал обновленную купюру номиналом сто рублей

Центробанк представил новую банкноту номиналом 100 рублей. Обновленный билет Банка России презентовал зампред регулятора Сергей Белов.

Центробанк представит обновленную 100-рублевую банкноту

На лицевой стороне купюры изображены виды Москвы: Спасская башня, парк Зарядье, Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ. На обратной стороне банкноты изобразили Ржевский мемориал советскому солдату и музей-заповедник «Куликово поле».

Новинка содержит усиленный защитный комплекс, аналогичный банкноте номиналом 200 рублей, пишет RT. Купюры покроют лаком для того, чтобы продлить на треть срок их службы. Обновленные банкноты будут поступать в обращение постепенно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КупюрыЦентробанк
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