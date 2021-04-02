ЦБ отозвал лицензию у «Геобанка» и «Майкопбанка»

Банк России с 2 апреля отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у московского коммерческого банка «Геобанк». На сайте регулятора говорится, что решение было принято в связи с тем, что финансовая организация полностью утратила собственные средства, а также нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты Центробанка России.

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По величине активов, согласно данным ЦБ, «Геобанк» по данным на 1 марта занимал 354-е место в банковской системе страны, передает RT.

Также ЦБ отозвал с 2 апреля лицензию у «Майкопбанка». По данным регулятора, банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, а также завышал стоимость своего имущества. Организация также нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Более половины кредитного портфеля «Майкопбанка» составляли проблемные ссуды.

Эта организация по величине активов занимала 321-е место, передает РЕН ТВ.

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