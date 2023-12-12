«Связной» признали банкротом

По подсчетам источника «Ведомостей», близкого к одному из российских дистрибуторов, при обороте в 2021 году в 105 миллиардов рублей кредиторская задолженность ритейлера составила почти половину этой суммы.

Кроме того, «Связной» столкнулся с десятками крупных исков от кредиторов и контрагентов.

В феврале стало известно, что «Связной» планирует обратиться в столичный Арбитражный суд с заявлением о банкротстве, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Сумма долгов ретейлера перед кредиторами составляет более 53,7 млрд рублей.

