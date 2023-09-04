«Связной» закрыл все магазины в Москве и Петербурге
Все магазины сети «Связной», находящейся в процессе банкротства, закрылись в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом пишет РБК.
По данным издания, в столице оказались закрытыми магазины в торговых центрах «Щука», «Глобал Молл», РИО на Дмитровском шоссе, а также в подольском «Капитолии». Кроме того, закрыты две торговых точки «Связной» в Люберцах. В Петербурге прекратил работу последний магазин сети в ТЦ «Жемчужная Плаза».
Представители торговых центров, где располагались точки «Связного», не объяснили причины закрытия магазинов.
В феврале стало известно, что «Связной» планирует обратиться в столичный Арбитражный суд с заявлением о банкротстве, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Сумма долгов ретейлера перед кредиторами составляет более 53,7 млрд рублей.
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