Subaru отзовет в России 2,7 тысячи автомобилей

«Отзыву подлежат 2780 автомобилей Subaru Forester, реализованных с 2016 по 2018 годы, с VIN-кодами согласно приложению», - сказано в сообщении.

Причиной названа возможная разгерметизация конденсатора системы кондиционирования и утечка хладагента. Это может привести к сбоям в работе системы и ухудшению обзора через лобовое стекло, объяснили в компании.

Президент концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов сообщил, что новый отечественный автомобиль Lada Aura будет стоить более двух миллионов рублей. Производство автомобиля стартует в 2024 году, отмечает «Радиоточка НСН».

