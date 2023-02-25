Столичный кластер электромобилестроения объединил уже более 40 предприятий
Уже более 40 научно-исследовательских и производственных предприятий входят в московский межотраслевой кластер электромобилестроения, сообщает в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Кластер отечественного электромобилестроения в Москве создали в 2022 году.
«Он уже объединил больше 40 научно-исследовательских и производственных предприятий, которые разрабатывают и производят автомобили, микроэлектронику, композитные материалы и зарядные станции», - отметил Сергей Собянин.
По его словам, город все больше переходит на электротранспорт. С точки зрения технологий и экологии за ним – будущее. Поэтому растет спрос на продукцию для электромобилестроения.
Компания Clean Power, которая производит аккумуляторные батареи, в 2022 году увеличила из выпуск в три раза больше, чем в предыдущем, отметил Сергей Собянин.
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