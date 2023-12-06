Стоимость нефти марки Brent упала ниже $75 за баррель
6 декабря 202319:33
Стоимость фьючерса на североморскую нефть марки Brent упала ниже $75 за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
На 19:03 мск цена опускалась до $74,97. За день фьючерс потерял 2,64% стоимости. Это наименьший показатель с 4 июля.
Серьезные потери понес и фьючерс нефти марки WTI. К 19:08 мск он упал до $69,65.
Саудовская Аравия 1 декабря продлила добровольное сокращение добычи нефти до первого квартала 2024 года. Речь идет о миллионе баррелей в сутки, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru