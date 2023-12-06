Стоимость нефти марки Brent упала ниже $75 за баррель

На 19:03 мск цена опускалась до $74,97. За день фьючерс потерял 2,64% стоимости. Это наименьший показатель с 4 июля.

Серьезные потери понес и фьючерс нефти марки WTI. К 19:08 мск он упал до $69,65.

Саудовская Аравия 1 декабря продлила добровольное сокращение добычи нефти до первого квартала 2024 года. Речь идет о миллионе баррелей в сутки, передает «Радиоточка НСН».

