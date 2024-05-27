Стоимость газа в Литве за год выросла на 70%

Больше всего из-за цен пострадали жители Литвы, Польши и Словакии, в последних двух странах стоимость за год выросла на 20%.

При этом в мае цена газа в Европе превысила $400 за тысячу кубометров впервые в этом году, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. С другой стороны, на данный момент запасы газа в европейских подземных хранилищах составляют 67,5%, что оценивается довольно высоко с учетом завершения зимнего периода.

В целом Евросоюз из-за конкуренции с Азией последовательно сокращает импорт СПГ, наращивая закупки трубопроводного газа из России, следует из статистики ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE), передает «Радиоточка НСН».

