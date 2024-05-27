Стоимость газа в Литве за год выросла на 70%
Стоимость газа в Литве за прошедший 2023 год выросла на 70%, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что цены на газ в Европе распределились неравномерно, так как, например, в Румынии и Греции – стоимость за год снизилась почти в два раза.
Больше всего из-за цен пострадали жители Литвы, Польши и Словакии, в последних двух странах стоимость за год выросла на 20%.
При этом в мае цена газа в Европе превысила $400 за тысячу кубометров впервые в этом году, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. С другой стороны, на данный момент запасы газа в европейских подземных хранилищах составляют 67,5%, что оценивается довольно высоко с учетом завершения зимнего периода.
В целом Евросоюз из-за конкуренции с Азией последовательно сокращает импорт СПГ, наращивая закупки трубопроводного газа из России, следует из статистики ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE), передает «Радиоточка НСН».
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