Стоимость газа в Литве за год выросла на 70%

Стоимость газа в Литве за прошедший 2023 год выросла на 70%, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что цены на газ в Европе распределились неравномерно, так как, например, в Румынии и Греции – стоимость за год снизилась почти в два раза.

«Обгонит Европу»: Основным потребителем газа РФ через два года станет Китай

Больше всего из-за цен пострадали жители Литвы, Польши и Словакии, в последних двух странах стоимость за год выросла на 20%.

При этом в мае цена газа в Европе превысила $400 за тысячу кубометров впервые в этом году, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. С другой стороны, на данный момент запасы газа в европейских подземных хранилищах составляют 67,5%, что оценивается довольно высоко с учетом завершения зимнего периода.

В целом Евросоюз из-за конкуренции с Азией последовательно сокращает импорт СПГ, наращивая закупки трубопроводного газа из России, следует из статистики ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE), передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Кирилл Кухмарь
ТЕГИ:ГазЕвропаЛитва

Горячие новости

Все новости

партнеры