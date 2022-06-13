Стоимость алюминия на опустилась ниже $2 600 за тонну на Лондонской бирже впервые за полгода

Впервые с 15 декабря 2021 года стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов опустилась ниже $2,6 тыс. за тонну, свидетельствуют данные понедельника, 13 июня.

Цена на алюминий выросла до рекордных отметок

Так, на период 14:43 мск цена алюминия упала на 3,26% - до $2 596 за тонну. К 14:58 мск стоимость снизила темп уменьшения - до $2 610 за тонну (-2,7%), сообщает ТАСС.

Отмечается, что новый исторический рекорд в отметку в $4 074 за тонну алюминия был установлен в начале марта.

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