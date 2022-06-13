Стоимость алюминия на опустилась ниже $2 600 за тонну на Лондонской бирже впервые за полгода

МО: ВС РФ в ходе спецоперации на Украине уничтожили крупную партию западного оружия в ДНР

Три человека погибли в Донецке при попадании снарядов ВСУ по городскому рынку

Оперштаб: впервые с апреля 2020 года в РФ выявлено менее 3 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки

Норвежский нападающий Холанд перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» за £51 млн

Синоптик: в европейскую часть России приходит затяжное похолодание