Стало известно, сколько россияне одалживают коллегам денег
Сумма, которую россияне готовы одолжить до зарплаты коллеге в среднем составляет 5,8 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы Superjob.
При этом другу или родственнику граждане готовы дать взаймы больше - 12,3 тысячи и 18 тысяч рублей соответственно.
Также выяснилось, что мужское население страны готово дать в долг своему сослуживцу большую сумму, чем женщины, - в среднем 7 тысяч и 4,3 тысячи рублей соответственно. Мужчины к тому же чаще одалживают коллегам в 1,5 раза, чем женщины женщин (12 и 8% соответственно), передает РИА Новости. Аналитики отмечают, что россияне стараются не денег у коллег, но выручить коллегу до зарплаты – обычная практика для каждого десятого сотрудника.
В исследовании приняли участие 2,5 тысячи россиян старше 18 лет, имеющих постоянную работу, из 428 населенных пунктов всех округов страны.
Ранее сервисом SuperJob выяснил, что жители Красноярска и Москвы выше всего оценивают вежливость на дорогах и соблюдение водителями ПДД, пишет RT.
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