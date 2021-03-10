Стало известно, сколько россияне одалживают коллегам денег

Также выяснилось, что мужское население страны готово дать в долг своему сослуживцу большую сумму, чем женщины, - в среднем 7 тысяч и 4,3 тысячи рублей соответственно. Мужчины к тому же чаще одалживают коллегам в 1,5 раза, чем женщины женщин (12 и 8% соответственно), передает РИА Новости. Аналитики отмечают, что россияне стараются не денег у коллег, но выручить коллегу до зарплаты – обычная практика для каждого десятого сотрудника.

В исследовании приняли участие 2,5 тысячи россиян старше 18 лет, имеющих постоянную работу, из 428 населенных пунктов всех округов страны.

Ранее сервисом SuperJob выяснил, что жители Красноярска и Москвы выше всего оценивают вежливость на дорогах и соблюдение водителями ПДД, пишет RT.



