Стала известна новая дата газовых переговоров Москвы, Киева и ЕС

Предыдущие переговоры по транзиту газу состоялись 28 октября. Новый этап был назначен на 5 декабря, однако переговоры были сорваны.

13 декабря в столице Австрии прошли переговоры руководства «Нафтогаза» и «Газпрома». Тогда сообщалось, что стороны пришли к предварительному соглашению, отмечает телеканал «360».

Действующий договор на транзит российского газа в Европу через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.

