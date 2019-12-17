Стала известна новая дата газовых переговоров Москвы, Киева и ЕС
Переговоры по поставкам газа в Европу с участием Еврокомиссии, России и Украины состоятся в четверг, 19 декабря. Эту дату в своем Twitter назвал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. Он выразил надежду, что в этот раз сторонам удастся прийти к соглашению.
Предыдущие переговоры по транзиту газу состоялись 28 октября. Новый этап был назначен на 5 декабря, однако переговоры были сорваны.
13 декабря в столице Австрии прошли переговоры руководства «Нафтогаза» и «Газпрома». Тогда сообщалось, что стороны пришли к предварительному соглашению, отмечает телеканал «360».
Действующий договор на транзит российского газа в Европу через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
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