Совфед утвердил МРОТ на 2023 год на уровне 16 242 рублей

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2023 году составит 16 242 рубля, сообщает РИА Новости.

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«Рост МРОТ к предыдущему году 6,3%», - отмечается в документе.

В пояснительной записке к закону говорится, что увеличение МРОТ будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,5 млн работников бюджетной сферы.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о прожиточном минимуме в 2023 году в размере 14 375 рублей, сообщает RT.

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ФОТО: flickr.com
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