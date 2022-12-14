Совфед утвердил МРОТ на 2023 год на уровне 16 242 рублей
Совет Федерации одобрил закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2023 году составит 16 242 рубля, сообщает РИА Новости.
«Рост МРОТ к предыдущему году 6,3%», - отмечается в документе.
В пояснительной записке к закону говорится, что увеличение МРОТ будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,5 млн работников бюджетной сферы.
Ранее Совет Федерации одобрил закон о прожиточном минимуме в 2023 году в размере 14 375 рублей, сообщает RT.
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