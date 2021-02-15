Состояние миллиардера Потанина побило рекорд по богатству среди россиян
Совладелец "Норникеля" миллиардер Владимир Потанин установил абсолютный рекорд по богатству среди россиян. Об этом пишет Forbes.
По данным издания, состояние совладельца "Норникеля" оценивается в 30 миллиардов долларов, что стало историческим рекордом среди российских бизнесменов. Forbes отмечает, что это обусловлено ростом котировок акций "Норникеля".
По состоянию на 19:15 по московскому времени цена одной акции составляла 26 290 рублей, что на 5,7% больше, чем 1 февраля текущего года.
Журнал передает, что российский список Forbes также возглавляют совладелец "Северстали" Алексей Мордашов с 28,4 миллиарда долларов и совладелец Новолипецкого комбината Владимир Лисин, его состояние оценивают в 26 миллиардов.
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