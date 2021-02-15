Состояние миллиардера Потанина побило рекорд по богатству среди россиян

По данным издания, состояние совладельца "Норникеля" оценивается в 30 миллиардов долларов, что стало историческим рекордом среди российских бизнесменов. Forbes отмечает, что это обусловлено ростом котировок акций "Норникеля".

По состоянию на 19:15 по московскому времени цена одной акции составляла 26 290 рублей, что на 5,7% больше, чем 1 февраля текущего года.

Журнал передает, что российский список Forbes также возглавляют совладелец "Северстали" Алексей Мордашов с 28,4 миллиарда долларов и совладелец Новолипецкого комбината Владимир Лисин, его состояние оценивают в 26 миллиардов.

