Эксперты подтвердили объективность Индекса самогона
Врач-нарколог и аналитик рынков алкоголя объяснили в эфире НСН взаимосвязь падения доходов населения и распространения дешевого алкоголя в России.
По предложению российских ученых, Индекс самогона должен стать одним из основных индикаторов экономического положения в стране. В связи с ростом экономических трудностей население стремится перейти с дорогого легального алкоголя на более дешевую продукцию собственного производства или алкоголь, который реализуют на «черном» рынке. Таким образом, считают исследователи, рост потребления самодельного или нелегального алкоголя является индикатором снижения реальных доходов граждан.
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН заявил, что невысокий уровень жизни большинства россиян вынуждает бизнес производить более дешевую продукцию с возможными нарушениями в составе и посетовал на бесполезность борьбы с нелегальным суррогатным рынком.
«Все упирается в покупательскую способность населения. Если легальный литр пива не может стоить дешевле, скажем, 80 рублей, то для нищих и бедных это дорого относительно их зарплат в 10-12 тысяч рублей. Поэтому они покупают продукт за 40 рублей, и этот продукт для них бизнес сделает. Из чего – это уже другой вопрос. Борешься с одним – получаешь негативный результат в другом, голову вытащил, а хвост все равно увяз. Борьба при нищем населении происходит так. Чуть меньше пить стали – стало больше наркотиков, игровой зависимости и так далее. Стала дорожать заводская продукция – перешли люди на самогон и домашнее кустарное производство. Здесь абсолютно все взаимосвязано. Так что вся эта борьба заключается в одних отчетах», - отметил Дробиз.
Президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, врач-нарколог Руслан Исаев в беседе с НСН рассказал, что для снижения смертности среди российских мужчин от потребления алкогольной продукции, нужен комплекс мер.
«Любые ограничения, связанные со снижением спроса, тоже должны проходить аккуратно, чтобы Россию не привело в другую крайность – ко взрыву подпольного самогоноварения и контрафактного алкоголя. Это связано с природой алкогольной зависимости, которую необходимо лечить. В противном случае вместо доступных пивных и рюмочных будут появляться подпольные точки продаж самогона, контрафакта. Уже все страны, и Россия в том числе, миллион раз это проходили. Только мы почему-то это упорно не хотим замечать. Нужен комплексный подход, чтобы решить эту проблему», - считает Руслан Исаев.
Напомним, минимальные цены на крепкий алкоголь в России устанавливаются с 2009 года.Эта мера должна представлять собой барьер отсечения для дешевого нелегального алкоголя. В 2014 году минимальная розничная цена на водку поднималась дважды - до 199 рублей и до 220 рублей. С 1 февраля 2015 года стоимость была снижена до 185 рублей. Сейчас минимальная розничная цена на водку составляет 205 рублей за 0,5 л.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Шойгу ответил Кудрину цитатой Жванецкого
- Минобороны на видео показало стрельбы «Кинжалов» в Баренцевом море
- Bloomberg: Путин намерен одобрить Парижское соглашение по климату
- Эксперты подтвердили объективность Индекса самогона
- В России готовятся к бесплатной выдаче лекарств по назначению врача