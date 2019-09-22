Эксперты подтвердили объективность Индекса самогона

По предложению российских ученых, Индекс самогона должен стать одним из основных индикаторов экономического положения в стране. В связи с ростом экономических трудностей население стремится перейти с дорогого легального алкоголя на более дешевую продукцию собственного производства или алкоголь, который реализуют на «черном» рынке. Таким образом, считают исследователи, рост потребления самодельного или нелегального алкоголя является индикатором снижения реальных доходов граждан.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН заявил, что невысокий уровень жизни большинства россиян вынуждает бизнес производить более дешевую продукцию с возможными нарушениями в составе и посетовал на бесполезность борьбы с нелегальным суррогатным рынком.

«Все упирается в покупательскую способность населения. Если легальный литр пива не может стоить дешевле, скажем, 80 рублей, то для нищих и бедных это дорого относительно их зарплат в 10-12 тысяч рублей. Поэтому они покупают продукт за 40 рублей, и этот продукт для них бизнес сделает. Из чего – это уже другой вопрос. Борешься с одним – получаешь негативный результат в другом, голову вытащил, а хвост все равно увяз. Борьба при нищем населении происходит так. Чуть меньше пить стали – стало больше наркотиков, игровой зависимости и так далее. Стала дорожать заводская продукция – перешли люди на самогон и домашнее кустарное производство. Здесь абсолютно все взаимосвязано. Так что вся эта борьба заключается в одних отчетах», - отметил Дробиз.