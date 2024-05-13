Производство строительных материалов из металла в Москве выросло в 1,7 раза

Московские производители, которые специализируются на строительных металлических конструкциях, за три месяца 2024 года увеличили объемы производства на 71,9% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«В первом квартале только производство строительных металлических конструкций выросло более чем в 1,7 раза», – добавил он.

Уточняется, что дин из трех цехов столичного Ростокинского завода железобетонных изделий специализируется на арматуре. С лета 2023 года объем отгрузки продукции на предприятии вырос на 30%.

В Москве по поручению мэра города Сергея Собянина действует множество мер поддержки промышленников. В том числе предоставление инвесторам земельного участка без торгов по льготной ставке один рубль в год в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Ранее столица без торгов предоставила земельный участок под строительство заводу группы компаний «МонАрх», это позволит компании нарастить выпуск модулей до 500 тысяч квадратных метров, а также увеличить количество рабочих мест.

В общей сложности в Москве функционирует более 4,2 тысячи промышленных компаний. При этом каждый год появляется от 40 до 50 средних и крупных предприятий.

