Собянин: Бюджет Москвы на 2023 год будет социально ориентированным

Мэр Москвы Сергей Собянин и правительство одобрили законопроект о бюджете на 2023 год, который сохраняет свою социальную направленность. Об этом сообщили в пресс-службе.

Так, в 2023 году будет продолжена реализация программ поддержки предпринимателей: льготное кредитование, развитие импортозамещающего и инновационного производства и другие меры.

Отмечается, что реализация планируемых программ обеспечит повышение социальной защиты москвичей, увеличение фондов оплаты труда работников, повысит качество и комфорт предоставления услуг в здравоохранении, образовании.