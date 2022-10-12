Собянин: Бюджет Москвы на 2023 год будет социально ориентированным

Мэр Москвы Сергей Собянин и правительство одобрили законопроект о бюджете на 2023 год, который сохраняет свою социальную направленность. Об этом сообщили в пресс-службе.

Так, в 2023 году будет продолжена реализация программ поддержки предпринимателей: льготное кредитование, развитие импортозамещающего и инновационного производства и другие меры.

Отмечается, что реализация планируемых программ обеспечит повышение социальной защиты москвичей, увеличение фондов оплаты труда работников, повысит качество и комфорт предоставления услуг в здравоохранении, образовании.

Собянин разрешил близким мобилизованных получать за них выплаты в Москве

Сообщается, что дефицит бюджета на 2023 год планируется в объеме 436,2 млрд руб, при этом в следующем году предусмотрена возможность предоставления государственных гарантий Москвы в объеме до 15 млрд руб.

В Москве пособия и выплаты гражданам старшего поколения и семьям с детьми с января будут проиндексированы на 10%, такое решение принял мэр города Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:БюджетМоскваСергей Собянин
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