Собчак назвала «идиотами» тех, кто хранит сбережения в рублях
Телеведущая и бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак прокомментировала рост курсов доллара и евро к рублю.
«Скажите, а еще остались идиоты, которые держат свои деньги в рублях в России?», - цитирует её Ura.ru. Собчак при этом привела данные о росте биржевого курса доллара выше отметки в 73 рубля, а евро – выше уровня в 86 рублей.
Ранее член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский на пресс-конференции НСН посоветовал покупать валюту по курсу 68-70 рублей за доллар, прогнозируя «шоковую девальвацию». Однако с того момента рубль до этих уровней уже не укреплялся.
По мнению Жуковского, к ноябрю-декабрю этого года доллар может уйти в диапазон 80-85 рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru