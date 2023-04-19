СМИ: В России МРОТ превысит 19 тысяч рублей

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить восстановление реальных доходов россиян, в том числе рассмотреть возможность повышения МРОТ еще на 10%, напоминает Ura.ru.

Как напомнил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, в 2018 году МРОТ был приравнен к прожиточному минимуму.

«Но практика доказала, что рост зарплат является драйвером экономики и переориентации работодателей на повышение эффективности труда и роста производительности», — подчеркнул эксперт.

Сафонов считает, что повышение МРОТ позволит постепенно решить проблему «работающих бедных». По словам эксперта, в дальнейшем следует брать «более высокую планку».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что кабмин проиндексирует МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года, напоминает Газета.ру.

