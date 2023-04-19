СМИ: В России МРОТ превысит 19 тысяч рублей
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года вырастет до 19 тысяч 242 рубля, сумма уже согласована с Минтрудом. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на соответствующий законопроект, подготовленный в Госдуме.
Ранее президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить восстановление реальных доходов россиян, в том числе рассмотреть возможность повышения МРОТ еще на 10%, напоминает Ura.ru.
Как напомнил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, в 2018 году МРОТ был приравнен к прожиточному минимуму.
«Но практика доказала, что рост зарплат является драйвером экономики и переориентации работодателей на повышение эффективности труда и роста производительности», — подчеркнул эксперт.
Сафонов считает, что повышение МРОТ позволит постепенно решить проблему «работающих бедных». По словам эксперта, в дальнейшем следует брать «более высокую планку».
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что кабмин проиндексирует МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года, напоминает Газета.ру.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru