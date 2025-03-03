СМИ: Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $7,764 млрд

Состояние богатейших российских бизнесменов с начала 2025 года увеличилось на $7,764 млрд. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно опубликованному агентством «Индексу миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), акционер крупнейшего производителя железной руды в РФ «Металлоинвест» Алишер Усманов заработал с начала года $3,1 млрд. Состояние бизнесмена достигло $16,3 млрд.

При этом президент «Норникеля» Владимир Потанин стал богаче на $1,77 млрд, его состояние выросло до $29,6 млрд.

В свою очередь, бизнесмен Михаил Фридман понес наибольшие убытки с начала года, его состояние уменьшилось до $12,5 млрд, на $2,26 млрд.

Между тем предприниматель Илон Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров, в который вошли 24 богатейших человека планеты. Состояние бизнесмена оценивают в $419,4 млрд, отмечает РЕН ТВ.

