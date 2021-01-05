СМИ сообщили о договоренностях в ОПЕК+ по нефтедобыче в феврале и марте
Государства-участники ОПЕК+ достигли соглашения о сокращении добычи нефти в феврале-марте, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в организации.
По словам собеседников агентства, государства сократят нефтедобычу на 7,2 млн баррелей в сутки. Россия при этом увеличит суточную добычу сырья на 65 тысяч баррелей, а Казахстан — на 10 тысяч баррелей.
Кроме того, по данным источников ТАСС, в марте состоится следующая встреча стран-участниц ОПЕК+.
Ранее СМИ сообщали, что Россия и Саудовская Аравия договорились сохранить ограничения по добыче нефти до конца февраля и начать её наращивать в марте.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru