СМИ: Саудовская Аравия может увеличить нефтедобычу при ее сокращении в России
Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, если существенно снизится добыча сырья в России. Об этом пишет Financial Times.
По данным издания, власти Саудовской Аравии считают, что «настоящего дефицита» нефти на рынке пока нет, несмотря на высокие цены.
Financial Times отмечает, что напряженность в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда сохранятся, однако последние визиты высокопоставленных делегаций США «помогли улучшить отношения».
Ранее The Wall Street Journal сообщила, что участие России в сделке по добыче нефти ОПЕК+ может быть приостановлено. Возможные меры обсуждает ряд членов Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), отмечает телеканал «360». Такое решение обусловлено санкциями Запада, которые «начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти», пишет Ura.ru.
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