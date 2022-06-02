СМИ: Саудовская Аравия может увеличить нефтедобычу при ее сокращении в России

По данным издания, власти Саудовской Аравии считают, что «настоящего дефицита» нефти на рынке пока нет, несмотря на высокие цены.

Financial Times отмечает, что напряженность в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда сохранятся, однако последние визиты высокопоставленных делегаций США «помогли улучшить отношения».

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что участие России в сделке по добыче нефти ОПЕК+ может быть приостановлено. Возможные меры обсуждает ряд членов Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), отмечает телеканал «360». Такое решение обусловлено санкциями Запада, которые «начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти», пишет Ura.ru.

