СМИ: РФ и Китай из-за санкций США перейдут на бартерные сделки

Россия и Китай готовы возобновить бартерную торговлю из-за нарастающего санкционного давления со стороны США, сообщает Reuters.

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По сведениям источников агентства, в ближайшее время будет заключена российско-китайская бартерная сделка в сфере сельского хозяйства.

Reuters утверждает, что подобные соглашения готовятся и по другим направлениям. В статье также говорится об удачном опыте применения бартера КНР, в частности, в торговле с Малайзией.

Ранее глава МИД Китая Ван И назвал отношения с Россией доверительными и независимыми, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/Mr Hicks46
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