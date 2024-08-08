СМИ: РФ и Китай из-за санкций США перейдут на бартерные сделки
Россия и Китай готовы возобновить бартерную торговлю из-за нарастающего санкционного давления со стороны США, сообщает Reuters.
По сведениям источников агентства, в ближайшее время будет заключена российско-китайская бартерная сделка в сфере сельского хозяйства.
Reuters утверждает, что подобные соглашения готовятся и по другим направлениям. В статье также говорится об удачном опыте применения бартера КНР, в частности, в торговле с Малайзией.
Ранее глава МИД Китая Ван И назвал отношения с Россией доверительными и независимыми, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru