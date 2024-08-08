СМИ: РФ и Китай из-за санкций США перейдут на бартерные сделки

По сведениям источников агентства, в ближайшее время будет заключена российско-китайская бартерная сделка в сфере сельского хозяйства.

Reuters утверждает, что подобные соглашения готовятся и по другим направлениям. В статье также говорится об удачном опыте применения бартера КНР, в частности, в торговле с Малайзией.

Ранее глава МИД Китая Ван И назвал отношения с Россией доверительными и независимыми, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

