СМИ предупредили Европу о «месяцах несчастья» из-за экономических проблем

По данным издания, в мае инфляция в Европе выросла до 8,1%, при этом ВВП увеличился на 0,2%. На фоне отмены многих антиковидных мер в регионе ожидается рост спроса, пишет «Свободная пресса». Однако его будут сдерживать повседневные расходы потребителей из-за подорожания энергоносителей.

«Экономическая ситуация просто ужасна… Следующие месяцы европейские экономики будут несчастны. Доходы сократятся, рецессия, вероятно, наступит, а процентные ставки придется повысить, что усилит давление на домохозяйства и семьи», — отмечается в материале.

Эксперты считают, что Европейскому банку необходимо прекратить денежно-кредитную поддержку экономики региона и увеличить процентные ставки, пишет РИА ФАН.

