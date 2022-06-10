СМИ предупредили Европу о «месяцах несчастья» из-за экономических проблем
Европа столкнется с угрозой рецессии, а в ближайшие месяцы экономики стран еврозоны ждет «несчастье». Об этом пишет Financial Times.
По данным издания, в мае инфляция в Европе выросла до 8,1%, при этом ВВП увеличился на 0,2%. На фоне отмены многих антиковидных мер в регионе ожидается рост спроса, пишет «Свободная пресса». Однако его будут сдерживать повседневные расходы потребителей из-за подорожания энергоносителей.
«Экономическая ситуация просто ужасна… Следующие месяцы европейские экономики будут несчастны. Доходы сократятся, рецессия, вероятно, наступит, а процентные ставки придется повысить, что усилит давление на домохозяйства и семьи», — отмечается в материале.
Эксперты считают, что Европейскому банку необходимо прекратить денежно-кредитную поддержку экономики региона и увеличить процентные ставки, пишет РИА ФАН.
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