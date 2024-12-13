СМИ: После разрешения экспорта бензина из России не ушло ни одной партии
После разрешения экспорта бензина из России не ушло ни одной партии, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, поставки дизтоплива за первую неделю декабря упали почти в два раза — до 695 тысяч баррелей в день. Таким образом, поставки после отмены ограничения даже сократились.
Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что в России досрочно снимут запрет на экспорт бензина. Ограничения прекратили действовать с 1 декабря.
Розничные цены на бензин в России сдерживают на уровне инфляции, поэтому снятие запрета на его экспорт не окажет ключевого влияния на их возможный рост, заявил руководитель аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru