Экономист Щербаченко предупредил о подорожании коньяка и водки на 15-17%

Цены на коньяк, водку и бренди в России в следующем году вырастут на 15-17%. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, в декабре цены на крепкие напитки сохранятся на текущем уровне.

«Однако с 1 января 2025 года ожидается повышение минимальных розничных цен на крепкий алкоголь. Поэтому рост цен в 2025 году может составить от 15 до 17% в зависимости от категории напитка», — допустил Щербаченко.

Экономист указал, что минимальная розничная цена — нижний предел стоимости алкоголя, произведенного легально из качественного сырья с уплатой налогов, она увеличивается из-за роста затрат на сырье, производство и доставку продукции, акцизы, зарплаты. По словам Щербаченко, с 2025 года минимальная цена водки вырастет с 299 до 349 рублей за 0,5 л, коньяка — с 556 до 651 рубля за тот же объем, а бренди — с 403 до 472 рублей.

Между тем Росалкогольтабакрегулирования (РАТК) выяснила, что с начала года розничные продажи алкоголя в стране выросли на 21% и обновили максимум с 2017 года.

