СМИ: на бывшем заводе Nissan в Петербурге появились кроссоверы XCITE

Стало известно, какие именно автомобили будет выпускать новый российский автомобильный бренд XCITE, сообщает «РЕН ТВ».

О его создании было объявлено несколько месяцев назад. В настоящее время уже выпущены первые машины. Журналистам удалось снять их на площадке готовой продукции предприятия, которое ранее принадлежало компании Nissan. До этого сообщалось, что именно на этом заводе будут выпускать машины под брендом XCITE.

На кадрах видно, что это кроссоверы. Фирменных шильдиков на них нет, но автомобили похожи на семейство китайской Chery Tiggo 7. Пока можно говорить только о внешнем сходстве, никаких технических параметров не раскрыто.

Ранее стало известно, что идет накопление складского запаса для обеспечения старта продаж весной 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

