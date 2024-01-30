Бывший завод Nissan в Петербурге выпустил первую партию авто Xcite

Первую партию автомобилей бренда Xcite произвели на бывшем петербургском заводе Nissan (ныне «Автозавод Санкт-Петербург»). Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

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«ООО "Автозавод Санкт-Петербург" выпустил первую партию из нескольких тысяч автомобилей Xcite. Идет накопление складского запаса для обеспечения старта продаж весной 2024 года», — указано в сообщении.

Внешний облик авто раскроют в конце февраля. Известно, что эмблема нового бренда выполнена в виде размещенной в овале латинской буквы «Икс».

Марка Xcite и «Автозавод Санкт-Петербург» принадлежат компании «АвтоВАЗ». В организации ранее отмечали, что под новым брендом будут собирать автомобили по лицензии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Самойлов
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