Бывший завод Nissan в Петербурге выпустил первую партию авто Xcite
Первую партию автомобилей бренда Xcite произвели на бывшем петербургском заводе Nissan (ныне «Автозавод Санкт-Петербург»). Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
«ООО "Автозавод Санкт-Петербург" выпустил первую партию из нескольких тысяч автомобилей Xcite. Идет накопление складского запаса для обеспечения старта продаж весной 2024 года», — указано в сообщении.
Внешний облик авто раскроют в конце февраля. Известно, что эмблема нового бренда выполнена в виде размещенной в овале латинской буквы «Икс».
Марка Xcite и «Автозавод Санкт-Петербург» принадлежат компании «АвтоВАЗ». В организации ранее отмечали, что под новым брендом будут собирать автомобили по лицензии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru