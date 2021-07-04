СМИ: Moet Hennessy возобновит поставки шампанского в Россию с новой маркировкой

Компания Moet Hennessy сменит маркировку своего шампанского на «игристое вино» по требованию нового российского закона и начнет поставку напитка как можно скорее. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сообщение компании.

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По данным Moet Hennessy, изменения российского законодательства привели к тому, что поставки шампанского временно были приостановлены, но они возобновятся после того, как будут отлажена корректировка этикеток.

Напомним, проблема с поставками продукции Moet Hennessy в России возникла из-за требования нового закона, который позволяет использовать термин «шампанское» только в отношении продукции российских компаний. Президент РФ Владимир Путин подписал закон 2 июля.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоссияЗаконПоставкиШампанское
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