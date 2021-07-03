Шантаж! В Союзе виноделов высказались об остановке поставок шампанского Moet Hennessy в Россию
Президент Союза виноградарей и виноделов РФ Леонид Попович назвал шантажом решение компании Moet Hennessy приостановить поставку шампанского в Россию. Об этом он заявил РИА Новости.
«Шампанское в Россию поставляют еще два десятка других производителей, и из них никто не возмущался. Не хотите возить — не возите. В России игристое вино не хуже. Наши потребители не останутся без игристого вина, такого же по качеству, вкусу и аромату», — заявил Попович.
Он подчеркнул, что в России нет запрета на то, чтобы именовать свою продукцию шампанским, переименование в игристое вино также не строго обязательное.
«Мы всего лишь просим доказать ее соответствие российским стандартам на игристое вино и указать это на этикетке. А слово «шампанское» на этикетке им никто не запрещает», — цитирует Поповича Газета.ru.
Ранее стало известно, что дистрибьютор Moet Hennessy из-за поправок в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», которые предполагают изменение наименования шампанского на игристое вино, заявил о приостановке отгрузки шампанского в Россию. В компании также анонсировали пересертификацию продукции после вступления в силу этого документа .
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