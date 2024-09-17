СМИ: Минэк прогнозирует снижение инфляции к концу сентября

Министерство экономического развития прогнозирует, что к концу сентября инфляция замедлится и снизится до с 9,05%, зафиксированных в августе, до 8,1% в годовом выражении, пишут «Ведомости» со ссылкой на прогноз ведомства.

До 20%: В Центробанке не исключили повышение ключевой ставки в октябре 2024 года

Как сообщает издание, ожидается, что замедление роста цен затронет все категории товаров и услуг. Так стоимость продуктов питания в конце сентября вырастет на 8,1% по сравнению с 9,72% в августе. Повышение цен на непродовольственные товары снизится с 6,09% в прошлом месяце до 5,4%.

Также отмечается, что услуги подорожают на 10,6% в годовом выражении, что ниже показателя 11,73% в августе.

Ранее совет директоров Центробанка РФ принял решение повысить ключевую ставку с 18% до 19% годовых. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила, что в октябре ключевая ставка будет повышена до 20% ради возврата к инфляции в 4%, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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