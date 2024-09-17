СМИ: Минэк прогнозирует снижение инфляции к концу сентября

Как сообщает издание, ожидается, что замедление роста цен затронет все категории товаров и услуг. Так стоимость продуктов питания в конце сентября вырастет на 8,1% по сравнению с 9,72% в августе. Повышение цен на непродовольственные товары снизится с 6,09% в прошлом месяце до 5,4%.

Также отмечается, что услуги подорожают на 10,6% в годовом выражении, что ниже показателя 11,73% в августе.

Ранее совет директоров Центробанка РФ принял решение повысить ключевую ставку с 18% до 19% годовых. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила, что в октябре ключевая ставка будет повышена до 20% ради возврата к инфляции в 4%, напоминает «Радиоточка НСН».

