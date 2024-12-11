СМИ: Кабмин разработал основные KPI для плана развития экономики до 2030 года

По данным издания, план рассчитан до конца 2030 года. На его реализацию потребуется 2,7 триллиона рублей. При этом 708 миллиардов рублей намерены выделить из федерального бюджета. Еще около двух триллионов рублей составит внебюджетное финансирование.

Среди основных целей плана заявлены повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях не сырьевых отраслей, а также повышение выручки малых технологических компаний в семь раз и увеличение российского ВВП до 66% к 2030 году.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что на реализацию национальных проектов в России до 2030 года намерены направить более 53 триллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».

