СМИ: Германия и Катар не могут договориться о поставках СПГ
Германия и Катар не могут прийти к соглашению о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ), передает Reuters со ссылкой на источники.
Основные разногласия сторон касаются условий поставок и сроков контракта, пишет RT. По данным одного из собеседников агентства, Берлин стремится сократить выбросы углерода на 88% к 2040 году и «неохотно соглашается с условиями Катара подписать соглашения продолжительностью не менее 20 лет» для обеспечения огромных объемов топлива, необходимых для снижения зависимости от российского газа.
Германия осуществляет контроль за катарским СПГ с другими странами. При этом Доха намерена ограничить направление поставок топлива и помешать Берлину перенаправлять СПГ в другие районы Европы.
По данным источника, в ближайшее время обеспечение поставок СПГ из Катара не предполагается. Прогнозируется, что переговоры между газовыми компаниями ФРГ и Катара возобновятся в мае, пишет Ura.ru.
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