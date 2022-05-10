СМИ: Германия и Катар не могут договориться о поставках СПГ

Германия и Катар не могут прийти к соглашению о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ), передает Reuters со ссылкой на источники.

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Основные разногласия сторон касаются условий поставок и сроков контракта, пишет RT. По данным одного из собеседников агентства, Берлин стремится сократить выбросы углерода на 88% к 2040 году и «неохотно соглашается с условиями Катара подписать соглашения продолжительностью не менее 20 лет» для обеспечения огромных объемов топлива, необходимых для снижения зависимости от российского газа.

Германия осуществляет контроль за катарским СПГ с другими странами. При этом Доха намерена ограничить направление поставок топлива и помешать Берлину перенаправлять СПГ в другие районы Европы.

По данным источника, в ближайшее время обеспечение поставок СПГ из Катара не предполагается. Прогнозируется, что переговоры между газовыми компаниями ФРГ и Катара возобновятся в мае, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазКатарГермания
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