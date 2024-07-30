СМИ: Доходы по вкладам выше 180 тысяч рублей будут облагаться налогом

По данным газеты, для получения подобного дохода сумма на всех депозитах должна превышать миллион рублей. При этом только 3,6% россиян имеют такие вклады. Потому под налог попадет небольшое количество вкладчиков.

В течение трех лет от налога на проценты по вкладам намерены получить 312 миллиардов рублей.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов заявил, что после повышения ключевой ставки Центробанка до 18% банковские депозиты станут более высокодоходными. По его словам, банки будут склонны не только к тому, чтобы повысить ставку, но и к тому, чтобы привлекать эти средства на срок не менее шести месяцев, передает «Радиоточка НСН».

