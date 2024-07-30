СМИ: Доходы по вкладам выше 180 тысяч рублей будут облагаться налогом
Решение Центробанка об увеличении ключевой ставки до 18% приведет к тому, что доходы по вкладам более 180 тысяч рублей подпадут под налог с процентов по депозитам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
По данным газеты, для получения подобного дохода сумма на всех депозитах должна превышать миллион рублей. При этом только 3,6% россиян имеют такие вклады. Потому под налог попадет небольшое количество вкладчиков.
В течение трех лет от налога на проценты по вкладам намерены получить 312 миллиардов рублей.
Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов заявил, что после повышения ключевой ставки Центробанка до 18% банковские депозиты станут более высокодоходными. По его словам, банки будут склонны не только к тому, чтобы повысить ставку, но и к тому, чтобы привлекать эти средства на срок не менее шести месяцев, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru