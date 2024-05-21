СМИ: Число россиян с капиталом от 100 миллионов рублей за 2023 год выросло на 50%
На конец 2023 года число банковских клиентов с капиталов от 100 миллионов рублей в России достигло 21,8 тысячи, что на 50% больше, чем годом ранее, пишет РБК со ссылкой на обзор аналитической компании Frank RG.
Уточняется, что аналитики изучили группу потребителей сегмента HNWI (High-net-worth individual), ликвидные активы которых превышают миллион долларов. До 2022 года их численность составляла 18,5%, и за 2023 год группа увеличилась на 17,8%.
Общий капитал этой группы россиян к концу 2023 года оценивался в 13,1 триллион рублей. При этом совокупный капитал всех российских домохозяйств приближается к 57 триллионам рублей.
Ранее сообщалось, что основатель нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов впервые стал самым богатым россиянином. По данным Forbes, состояние бизнесмена за год увеличилось до 28,6 млрд долларов. Второе место занял председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон - его активы оцениваются в 27,4 млрд долларов. Третьим стал Владимир Лисин, чьё состояние эксперты оценили в 26,6 млрд долларов, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru