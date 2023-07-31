Смартфоны Samsung оставили в списке параллельного импорта

В Минцифры ранее начали обсуждать исключение смартфонов Samsung из списка. Глава ведомства Максут Шадаев отмечал, что на российском рынке есть китайские аналоги, которые не уступают продукции южнокорейской компании.

При этом запрет на параллельный импорт смартфонов iPhone не обсуждается.

В понедельник сообщалось, что фотоаппараты Canon, Sony и Fujifilm включили в обновленный перечень товаров для параллельного импорта. Также в список добавили батарейки Duracell, передает «Радиоточка НСН».

