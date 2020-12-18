Силуанов призвал регионы не затягивать расходование бюджетных средств
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что регионы должны «быстрее выпускать в экономику» бюджетные средства, сообщает РБК.
На заседании по итогам ожидаемого исполнения консолидированного бюджета Республики Татарстан глава Минфина отметил, что бюджетные средства «не должны лежать до конца года».
«Деньги лежат, не используются. А в конце года ищем, куда их пристроить. Этого не должно быть», - подчеркнул Силуанов.
Министр добавил, что регионам следует задействовать бюджетные средства, в том числе, заключать контракты, соглашения, чтобы деньги работали и давали экономический прирост.
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