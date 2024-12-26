Силуанов определил роль фондового рынка в российской экономике

Глава Минфина России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве России заявил, что роль основного инструмента финансирования российской экономики должен играть фондовый рынок.

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Сегодня, по словам министра, привлечение ресурсов на фондовом рынке не пользуется популярностью.

Ранее Силуанов заявил, что российский бюджет по итогам 2024 года получит от приватизации 130 млрд рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
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