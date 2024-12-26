Силуанов определил роль фондового рынка в российской экономике
26 декабря 202414:15
Глава Минфина России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве России заявил, что роль основного инструмента финансирования российской экономики должен играть фондовый рынок.
Сегодня, по словам министра, привлечение ресурсов на фондовом рынке не пользуется популярностью.
Ранее Силуанов заявил, что российский бюджет по итогам 2024 года получит от приватизации 130 млрд рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru