Силуанов: до конца 2024 года ВВП России достигнет 3,9%
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что к концу текущего года показатель валового внутреннего продукта России достигнет 3,9%, сообщает «Россия 24».
Он напомнил, что годом ранее ВВП страны составлял 3,6% и считался высоким.
«В этом году мы его превысим», — подчеркнул Силуанов.
По его словам, все обязательства правительства по поддержанию национальной экономики и удовлетворению потребностей Вооруженных сил РФ будут выполнены.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о росте ВВП на 4,6% в первом полугодии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru