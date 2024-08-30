Силуанов: до конца 2024 года ВВП России достигнет 3,9%

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что к концу текущего года показатель валового внутреннего продукта России достигнет 3,9%, сообщает «Россия 24».

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Он напомнил, что годом ранее ВВП страны составлял 3,6% и считался высоким.

«В этом году мы его превысим», — подчеркнул Силуанов.

По его словам, все обязательства правительства по поддержанию национальной экономики и удовлетворению потребностей Вооруженных сил РФ будут выполнены.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о росте ВВП на 4,6% в первом полугодии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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