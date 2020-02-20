Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной
Налоговая нагрузка на труд в России запредельная. Как пишет РБК, об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, подчеркнув, что Минфин думает над тем, как ее снизить, однако необходимо найти источники компенсаций для снижения страховых взносов. По словам Силуанова, готового законопроекта по этому поводу в Минфине в настоящий момент нет.
«Сейчас мы тоже думаем над тем, как снизить налоги на труд. Потому что это 30%, по сути, страховых взносов, плюс еще 13% НДФЛ. Высокая нагрузка, которую не увидишь в других странах, где значительную часть страховых отчислений берут на себя работники. У нас основные платежи страховых взносов платит работодатель», - пояснил Силуанов.
Министр подчеркнул, что для бизнеса такая нагрузка является сложной. Отсюда и возникают разные схемы уклонения от оплаты труда «в белую».
Ранее НСН писала, что Антон Силуанов прокомментировал предложения Владимира Путина о дополнительном стимулировании рождаемости в стране – в ходе послания Федеральному собранию глава государства предложил выплачивать маткапитал за рождение первого ребенка. Сиуланов заявил, что дополнительные расходы бюджета на эти меры поддержки составят до 450 млрд рублей в текущем году .
Отмечалось, что выплаты при рождении второго ребенка увеличатся на 616 тысяч рублей, а при появлении на свет третьего ребенка государство будет вносить 450 тысяч рублей в тело ипотечного кредита (при наличии жилищного кредита).
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