Силуанов: На реализацию послания президента в 2024 году потратят 160 млрд рублей

На реализацию задач из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в 2024 году будет направлено 160 млрд рублей. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

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Выступая на заседании правительства, он указал, что в эту сумму входят, в том числе, «вознаграждения за классное руководство педагогам, и скоростной интернет, и целый ряд других позиций».

Министр добавил, что для реализации отдельных поручений президента и правительства потребуется ещё 190 млрд рублей.

«На реализацию отдельных поручений... в части выплат ветеранам, субсидий энергосбытовым организациям и ряд других позиций», - уточнил Силуанов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что дополнительные выплаты за классное руководство в десять тысяч рублей охватят порядка 540 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: photo.roscongress.org
ТЕГИ:Владимир ПутинПослание Федеральному СобраниюМинфин РФАнтон Силуанов

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