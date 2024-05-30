Силуанов: На реализацию послания президента в 2024 году потратят 160 млрд рублей
На реализацию задач из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в 2024 году будет направлено 160 млрд рублей. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Выступая на заседании правительства, он указал, что в эту сумму входят, в том числе, «вознаграждения за классное руководство педагогам, и скоростной интернет, и целый ряд других позиций».
Министр добавил, что для реализации отдельных поручений президента и правительства потребуется ещё 190 млрд рублей.
«На реализацию отдельных поручений... в части выплат ветеранам, субсидий энергосбытовым организациям и ряд других позиций», - уточнил Силуанов.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что дополнительные выплаты за классное руководство в десять тысяч рублей охватят порядка 540 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru