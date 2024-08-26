Путин: Доходы российского бюджета за 7 месяцев достигли 20 трлн рублей
Доходы бюджета России с начала года увеличились на 36% по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, сообщили в Кремле.
Как отметил президент, на федеральном бюджете позитивно отражается рост экономики заработных плат.
«За первые семь месяцев этого года его доходы приблизились к 20 триллионам рублей. Это на 36 процентов выше, чем в прошлом году», — указал Путин.
Глава государства подчеркнул, что около двух третей поступлений в бюджет составили не зависящие от экспорта углеводородов ненефтегазовые доходы. Это свидетельствует о том, что промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг в стране «чувствуют себя в целом уверенно».
Ранее Владимир Путин рассказал о росте российского ВВП, по его словам, за первые полгода показатель прибавил 4,6%, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru