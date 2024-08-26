Путин: Доходы российского бюджета за 7 месяцев достигли 20 трлн рублей

Доходы бюджета России с начала года увеличились на 36% по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, сообщили в Кремле.

Как отметил президент, на федеральном бюджете позитивно отражается рост экономики заработных плат.

«За первые семь месяцев этого года его доходы приблизились к 20 триллионам рублей. Это на 36 процентов выше, чем в прошлом году», — указал Путин.

Глава государства подчеркнул, что около двух третей поступлений в бюджет составили не зависящие от экспорта углеводородов ненефтегазовые доходы. Это свидетельствует о том, что промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг в стране «чувствуют себя в целом уверенно».

Ранее Владимир Путин рассказал о росте российского ВВП, по его словам, за первые полгода показатель прибавил 4,6%, пишет RT.

