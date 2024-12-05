Силуанов: Через неделю-две курс рубля стабилизируется

Текущая ситуация с курсом рубля связана с введением санкций против Газпромбанка, через неделю-две «все будет в порядке», заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. Его слова приводят РИА Новости.

Набиуллина считает, что снижение ключевой ставки воспримут как неспособность обуздать инфляцию

Он отметил, что участники внешнеэкономической деятельности из РФ находят возможности расчетов со своими контрагентами за рубежом, и сейчас «вся ситуация стабилизируется».

Ранее, 21 ноября, США ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур.

Так, банки Китая начали отказываться работать с кредитными организациями из России, которые попали под новые санкции США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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