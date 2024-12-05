Силуанов: Через неделю-две курс рубля стабилизируется

Он отметил, что участники внешнеэкономической деятельности из РФ находят возможности расчетов со своими контрагентами за рубежом, и сейчас «вся ситуация стабилизируется».

Ранее, 21 ноября, США ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур.

Так, банки Китая начали отказываться работать с кредитными организациями из России, которые попали под новые санкции США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

