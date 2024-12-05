Силуанов: Через неделю-две курс рубля стабилизируется
Текущая ситуация с курсом рубля связана с введением санкций против Газпромбанка, через неделю-две «все будет в порядке», заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. Его слова приводят РИА Новости.
Он отметил, что участники внешнеэкономической деятельности из РФ находят возможности расчетов со своими контрагентами за рубежом, и сейчас «вся ситуация стабилизируется».
Ранее, 21 ноября, США ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур.
Так, банки Китая начали отказываться работать с кредитными организациями из России, которые попали под новые санкции США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru